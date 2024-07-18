ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte piyasalar geriliyor. Jeopolitik gerginliklerin artması ve ihracat kısıtlamaları haberleri, çip şirketlerini olumsuz etkiledi. Donald Trump'ın Tayvan hakkında yaptığı açıklamalar, küresel çip hisselerinde büyük düşüşlere neden oldu. İşte detaylar...

ASML, Nvidia ve TSMC etkilendi

ABD'den gelen ihracat kısıtlamaları haberleri ve Trump'ın Tayvan açıklamaları, küresel çip hisselerinde büyük düşüşlere neden oldu. ASML'nin Hollanda'da işlem gören hisseleri %11, Japonya'daki Tokyo Electron hisseleri ise %7,5 düşüşle kapandı. ARM, AMD, Marvell, Qualcomm ve Broadcom gibi şirketler de %5'ten fazla değer kaybetti.

Öne çıkan hisseler

ASML: %11 düşüş

%11 düşüş Tokyo Electron: %7,5 düşüş

%7,5 düşüş ARM, AMD, Marvell, Qualcomm, Broadcom: %5'ten fazla düşüş

Biden yönetiminin planları

Bloomberg'in haberine göre, Biden yönetimi, kritik çip üretim ekipmanlarını Çin'e ihraç eden şirketleri kısıtlamak için geniş kapsamlı bir kural üzerinde çalışıyor. Washington'un doğrudan yabancı ürün kuralı, ABD'nin en küçük miktarda Amerikan teknolojisi kullanan yabancı yapımı ürünler üzerinde kontroller koymasına izin veriyor. Bu durum, ABD dışındaki şirketleri de etkileyebilir.

Çin'e yönelik kısıtlamalar

ASML'nin hisse senetlerindeki düşüş, ikinci çeyrek için piyasa beklentilerini aşan kazançlar bildirmesine rağmen gerçekleşti. Şirketin satışlarının %49'unun Çin'de gerçekleşmiş olması, daha sıkı kısıtlamaların ASML üzerindeki riskleri artırdığını gösteriyor.

Trump'ın sözleri ve etkileri

Eski başkan Donald Trump, Bloomberg Businessweek'te yayınlanan bir röportajında, Tayvan'ın savunma için ABD'ye ödeme yapması gerektiğini söyledi. Ayrıca Tayvan'ın, Amerika'nın yarı iletken işinin yaklaşık %100'ünü aldığını iddia etti. Bu açıklamalar, yarı iletken hisseleri üzerinde kara bulut gibi çöktü.

Tayvan ve Çin gerilimi

Trump'ın sözleri, Tayvan'ın Çin saldırısına açık hale gelebileceği endişelerini artırdı. Tayvan'da işlem gören Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) hisseleri %2,4 düşüşle kapandı.

TSMC hisseleri

Düşüş Oranı: %2,4

VanEck Semiconductor ETF ve diğer şirketler

Jeopolitik gerilimler, ABD'deki çip hisselerini de olumsuz etkiledi. VanEck Semiconductor ETF, %5'in üzerinde düşüş gösterdi. Super Micro Computer ve Applied Materials gibi diğer şirketler de düşüş yaşayanlar arasında yer aldı.

VanEck Semiconductor ETF:

Düşüş Oranı: %5'in üzerinde