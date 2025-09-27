ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirtti. Trump, bu anlaşmanın rehinelerin geri dönüşünü sağlayacağını, savaşı sona erdireceğini ve barışı getireceğini söyledi. Açıklama, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce basın mensuplarına yapıldı.

Trump’tan önemli Gazze açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan Ryder Kupası'na katılmak üzere ayrılmadan önce, Gazze konusunda önemli bir açıklama yaptı. Trump, Gazze’de anlaşma noktasına geldiklerini ve bunun bölgedeki gerilimi sonlandırabileceğini belirtti.

Anlaşma rehineleri serbest bırakacak

Trump, anlaşmanın Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacağını ifade etti. Söz konusu anlaşmanın, bölgedeki uzun süredir devam eden savaşı sona erdireceği ve barışı sağlamak için bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Barış için kritik bir adım

ABD Başkanı, bu anlaşmanın sadece Gazze'deki gerilimi sonlandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgedeki tüm taraflara uzun vadeli barış imkanı tanıyacağını söyledi. Gazze'deki durumun düzelmesi, bölgesel istikrar için önemli bir adım olarak değe