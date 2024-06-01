Trump’ın seçim kampanyası ekibi tarafından yapılan açıklamada, jüri kararının açıklanmasının ardından ilk saatlerde 35 milyon dolar toplandığı, bu rakamın cuma akşamı itibarıyla 52,8 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Kampanya yöneticileri Chris LaCivita ve Susie Wiles, bu miktarın en az üçte birinin yeni bağışçılardan geldiğini ve saatte 2 milyon dolardan fazla bağış topladıklarını ifade etti.

Bağışlar Biden'ı yakalamaya yönelik

New York Times'ın haberine göre, Trump’ın son bağışları 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler öncesinde Joe Biden ile arasındaki finansal farkı kapatmasına yardımcı oldu. Haberde, son bağışlardan önce Biden'ın kampanyasının yaklaşık 84 milyon, Trump'ın kampanyasının ise 49 milyon dolar nakde sahip olduğu belirtildi.

Suçlamalar ve Trump’ın tepkisi

77 yaşındaki Trump, New York'ta görülen "sus payı" davasında 34 ayrı suçlamadan suçlu bulundu. Cumhuriyetçilerin lideri, ABD tarihinde hüküm giyen ilk eski başkan oldu. Hakim Juan Merchan, Trump’ın ceza duruşmasının 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Kararın ardından Trump, duruşmayı "rezalet ve hileli" olarak nitelendirip, kendisine getirilen konuşma yasağına atıfta bulunarak "Faşist bir devlette yaşıyoruz" dedi. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada karara itiraz edeceğini belirtti.

Biden ve savcılık tepkileri

81 yaşındaki Biden ise Trump’ın kararın hukuksuz olduğunu söyleyerek sorumsuzca davrandığını ifade etti ve Trump’ın adil şekilde yargılandığını savundu. Manhattan Bölge Savcılığı, Trump’a 2016 başkanlık seçimleri sırasında porno oyuncusu Stormy Daniels'a yasadışı şekilde "sus payı" ödediği gerekçesiyle 18 Mart 2023'te hukuki işlem başlatmıştı.

Trump, 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmış ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemişti.