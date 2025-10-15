ABD Başkanı Donald Trump, NATO kapsamında savunma harcamalarını artırmayan İspanya'nın “cezalandırılması” gerektiğini savundu. Trump, gümrük vergisi uygulama seçeneğini de gündeme aldı.

Trump’tan İspanya açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’yi Beyaz Saray’da ağırlarken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İspanya’nın NATO’dan atılması veya “cezalandırılması” gerektiğini savundu.

Trump, İspanya’nın diğer NATO ülkelerinden farklı olarak savunma harcamalarını yüzde 5 seviyesine yükseltmemesinden memnun olmadığını belirtti.

“NATO için adaletsiz ve saygısızca”

Trump, İspanya’nın NATO’ya katkısının yetersiz olduğunu belirterek, “İspanya’nın yaptığı şey NATO için çok kötü. Bunun NATO için çok adaletsiz ve saygısızca olduğunu düşünüyorum. İspanya ve bence bunun için cezalandırılmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

Başkan, İspanya’ya gümrük vergisi uygulama seçeneğini de düşünebileceğini ekledi ve ülkenin NATO’daki diğer tüm ülkeler arasında savunma harcamalarını artırmayan tek ülke olduğunu vurguladı.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada da yüzde 5 savunma harcaması talebini hatırlatarak, “Bildiğiniz gibi ben yüzde 5 ödemelerini istedim, yüzde 2 değil. Çoğu ülke bunu kabul etti ama bir ülke geri kaldı: İspanya. Bunu yapmamak için hiçbir nedenleri yok. Ama sorun değil, belki de NATO’dan atılmalılar” ifadelerini kullanmıştı.