ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in 4 Eylül'de gerçekleşecek olan FoxNews tartışmasına katılmayacağını duyurdu.

Kamala Harris canlı yayına katılmıyor

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kamala Harris'in FoxNews tarafından düzenlenen münazaraya katılmayacağını belirtti. Eski başkan, bu gelişmenin kendisini şaşırtmadığını ifade etti. Trump, 4 Eylül'deki tartışma yerine Pennsylvania Eyaletinde Sean Hannity'nin sunacağı bir programa katılacağını ve detayların yakında açıklanacağını söyledi.