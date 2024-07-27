ABD'de Wall Street Journal (WSJ) tarafından yapılan son ankete göre, eski Başkan Donald Trump, Demokrat Parti'nin yeni başkan adayı Kamala Harris'in 2 puan önünde yer aldı. Trump yüzde 49 destek alırken, Harris yüzde 47 oranında destek aldı.

Anket sonuçları şaşırttı

WSJ'nin yaptığı ankette, kayıtlı 1000 seçmenin yüzde 49'u Trump'ı desteklediğini belirtirken, Harris yüzde 47 oranında destek aldı. Harris'in Demokrat Parti içinde kısa süre önce başkan adaylığına yükselmesi, anket sonuçlarına olumlu yansıdı. Bu durum, Harris'in parti içindeki ve genel seçmen kitlesindeki tercih edilirliğinde önemli bir artışa işaret ediyor.

Kamala Harris'in oy oranı yükseliyor

Kamala Harris'in tercih edilirliği, bu ayın başlarında yüzde 35'ten yüzde 46'ya yükseldi. Bu, Harris'in kısa sürede önemli bir destek topladığını gösteriyor. Trump'ın tercih edilirliği ise yüzde 47'de sabit kaldı. Eski Başkan Joe Biden'ın tercih edilirliği ise yüzde 39'da kaldı.

Biden çekilmişti

21 Temmuz'da, Biden, yaşı, zihinsel uygunluğu ve kasım ayında Beyaz Saray'ı kazanma yeteneği konusundaki tartışmaların ardından başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Biden, yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i önerdi. Harris, kısa sürede Demokrat Parti delegelerinin çoğunluğunun desteğini alarak başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti Kongresi adayı belirleyecek

Demokrat Parti'nin resmi başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da yapılacak parti kongresinde belirlenecek. Harris'in adaylığı bu kongrede resmileşecek. Bu süreç, partinin 2024 seçimlerindeki stratejisi ve yönelimi açısından büyük önem taşıyor.