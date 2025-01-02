ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump’ın Las Vegas’taki otelinin önünde park halindeki Tesla Cybertruck, bomba gibi patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Nevada eyaletine bağlı Las Vegas’taki Trump International Hotel önünde sabah saatlerinde yaşanan olay, büyük paniğe neden oldu. Las Vegas Polis Teşkilatı’ndan Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında, aracın alev aldıktan sonra patladığını ve olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aracın teknik bir arızadan mı yoksa dış bir müdahaleden mi patladığı araştırılıyor.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, otel çevresinde trafik bir süre kapatıldı. Görgü tanıkları, patlamanın şiddetli olduğunu ve büyük bir duman bulutunun yükseldiğini aktardı.