Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halkın karşısına çıktı. Kongrede alkışlar ve çığlıklarla karşılanan Trump, gülümseyerek destekçilerini selamladı.

Bandajlı kulağı ile kongreye katıldı

Cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde silahlı saldırıya uğrayan Trump, kulağında bandajla kongreye katıldı. Yanında başkan yardımcısı adayı J.D Vance de vardı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.

Suikastin nedeni bilinmiyor

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışından kürsüye ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. FBI, olayı suikast girişimi olarak nitelendirdi ve saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurdu.

FBI, saldırganın telefonundaki bilgilere erişim sağladı ancak suikast girişiminin nedeni ya da saldırganın ideolojisi hakkında bilgi bulunamadı. Crooks'un aracı ve evindeki araştırmalar tamamlandı.

Görevinden istifa etmeyecek

Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, saldırganın suikast girişiminden önce şüpheli olarak sınıflandırıldığı iddialarına yanıt verdi. Cheatle, Trump'la olaydan sonra konuşmadığını ve görevinden istifa etmeyeceğini belirtti.

11 yıl önce saldırgana babası almış

The Washington Post, suikast girişiminde kullanılan AR-15 yarı otomatik tüfeğin 11 yıl önce saldırganın babası tarafından alındığını yazdı. CBS News ise Crooks'un, miting alanına gelmeden önce 50 mermi satın aldığını aktardı.