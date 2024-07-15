Hafta sonu Donald Trump’a yönelik suikast girişimi küresel piyasalarda da yankı buldu. Dolar, G10 ülkelerinin para birimlerine karşı yükselirken Bitcoin 62 bin doları aşarak iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Trump’a yönelik suikast girişimi ve piyasalardaki yankıları

Hafta sonu gerçekleşen Donald Trump’a yönelik suikast girişimi, küresel piyasalarda ciddi bir yankı uyandırdı. Bu olayın ardından, Trump’ın seçim yarışını kazanacağına dair beklentiler arttı ve bu da finansal piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Özellikle dolar, G10 ülkelerinin para birimlerine karşı değer kazandı ve Bitcoin, yaklaşık 62 bin dolar seviyesini aşarak son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Asya piyasalarında karışık seyir

Japonya piyasalarının kapalı olduğu günde diğer Asya borsaları çoğunlukla düşüş yaşadı. S&P 500 endeks vadeli kontratları ise yükseliş gösterdi. Toronto Dominion Bank’tan Mark McCormick, bu gelişmeleri değerlendirerek, “Haberler, Trump’ın kazanacağı beklentisini artırıyor. Yılın ikinci yarısı ve 2025’in ilk yarısı için dolarda yükseliş beklentimizi koruyoruz” şeklinde konuştu.

Trump’ın yeniden başkan seçilme ihtimali ve piyasalara etkisi

Saxo Capital Markets Stratejisti Charu Chanana, piyasalarda Trump’ın yeniden Başkan seçilme olasılığının daha güçlü olarak fiyatlandığını belirtti ve “Bu, yuan ve Meksika pesosu için olumsuz olabilir.” yorumunu yaptı. ABD’de Cumhuriyetçilerin desteklenmesi, daha gevşek mali politikalar ve yüksek gümrük tarifeleri anlamına gelirken, bu durum doların güçlenmesine ve tahvillerin gerilemesine neden oluyor.

Küresel piyasalarda bu hafta takip edilecek gelişmeler

Bu hafta, küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı, Euro Bölgesi enflasyon verileri ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Bu gelişmelerin, piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.