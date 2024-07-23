Trump, yaptığı açıklamada Netanyahu ile cuma günü Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da buluşacaklarını belirtti.

Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında yarın başkent Washington DC'de ABD Kongresi'ne hitap edecek. Perşembe günü ise Başkan Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor.

İkili, Florida'da gerçekleştirecekleri bu görüşme ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Netanyahu'nun bu ziyaretinin, ABD-İsrail ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmesi bekleniyor.