ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin “çok verimli” geçtiğini belirtti. Trump, iki liderin Ukrayna’daki savaşı sona erdirme amacıyla Macaristan’ın Budapeşte kentinde buluşma konusunda anlaştığını açıkladı.

Görüşmenin tarihi netleşmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin verimli geçtiğini açıkladı. Trump, Ukrayna’daki “utanç verici” savaşın sona erdirilmesi konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Trump, en kritik gelişmenin, iki liderin Macaristan’ın Budapeşte kentinde yüz yüze görüşme konusunda anlaşması olduğunu belirtti. Görüşmenin tarihi henüz netleşmedi.

Üst düzey danışman toplantıları planlanıyor

Trump’ın açıklamasına göre, önümüzdeki hafta iki ülkenin üst düzey danışmanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlenecek. ABD heyetine, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve atanacak diğer yetkililerin başkanlık edeceği bildirildi. Toplantının yapılacağı yer henüz açıklanmadı.

Başkan Trump ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenski ile Oval Ofis’te bir araya gelerek görüşmenin detaylarını ele alacak.

Görüşmede diplomasi ve ticaret konuları konuşulacak

Trump, görüşmede Rus liderin Ortadoğu’da barış sağlanmasına dair hem kendisini hem de ABD’yi tebrik ettiğini aktardı. Başkan, bu diplomatik başarının Rusya-Ukrayna müzakerelerine olumlu etkisi olacağı inancını dile getirdi.

Ayrıca, First Lady Melania Trump’ın çocuklarla ilgilenmesine teşekkür edildiği ve savaş sona erdiğinde iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin detaylı şekilde konuşulduğu bildirildi.