Trump Venezuela saldırı iddiası yeniden gündemde. ABD basınında yer alan ve Amerikan ordusunun Venezuela’daki askeri tesislere yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğu yönündeki haberler, ABD Başkanı Donald Trump’a soruldu. Trump, iddiaya “Hayır” diyerek karşılık verdi.

Trump, Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan, Venezuela’daki askeri hedeflere yönelik bir saldırı planının olup olmadığı sorusuna kısa bir şekilde “Hayır” dedi. Aynı soruya tekraren “Bu konuda karar verdiniz mi?” denildiğinde de yine aynı yanıtı verdi.

Miami Herald gazetesi, Amerikan ordusunun Venezuela’daki bazı askeri tesisleri hedef alabilecek bir operasyon için hazırlık yaptığını ve saldırıların “her an gerçekleşebileceğini” iddia etmişti.

Trump, ABD’nin yeniden nükleer silah testlerine başlamayı değerlendirdiğini belirterek,

“Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler yapıyorsa biz de yaparız.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önce Pentagon’a “derhal” nükleer silah testlerine başlanması talimatı verdiğini paylaşmıştı.

Washington Post’un haberine göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığına karşı Rusya’dan füze, radar ve daha gelişmiş uçaklar dahil “acil askeri destek” istedi.

Gazete, bu talebe ilişkin belgelerin ABD hükümetine ait kaynaklardan elde edildiğini aktardı.

ABD’nin Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında Venezuela açıklarına savaş gemileri ve denizaltılar gönderdiği hatırlatıldı.

Bu operasyonların zaman zaman sivil kayıplara yol açtığı iddia edilirken, uluslararası kamuoyunda “yargısız infaz” tartışmaları sürüyor.