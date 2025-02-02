ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela hükümetinin ABD’de yasadışı olarak bulunan tüm Venezuelalı göçmenleri geri almayı kabul ettiğini duyurdu. Trump, göçmenlerin dönüş yolculuklarının Venezuela tarafından karşılanacağını belirterek, bu sürecin hızla ilerlediğini vurguladı.

Trump, "Venezuela, özellikle Tren de Aragua çetesi üyeleri de dahil olmak üzere, ABD’de bulunan tüm Venezuelalı yasadışı göçmenleri geri almayı kabul etti" ifadelerini kullandı. Başkan, göçmenlerin ülkelerine dönüşlerinin, Venezuela tarafından sağlanacak ulaşım imkânlarıyla gerçekleştirileceğini de ekledi.

"Yasadışı göçmenleri geri gönderme süreci hızla ilerliyor"

Trump, "Ülkelerle işbirliği yaparak, rekor sayıda yasadışı göçmeni sınırlarımızdan çıkarmayı sürdürüyoruz. Bu süreç, Trump yönetiminin ilk döneminden bu yana en güçlü sınır güvenliği rakamlarını ortaya koyuyor" şeklinde konuştu. Başkan, tüm ülkelerin, ABD’deki yasadışı göçmenlerini geri alma konusunda işbirliği yaptığı bilgisini paylaştı.

Venezuela'dan ABD'li vatandaşlara iyi haber

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Richard Grenell, Venezuela'nın başkenti Caracas’ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda, Venezuela'da tutuklu bulunan 6 ABD vatandaşı serbest bırakıldı.

Trump yönetimi, Venezuela ile yapılan bu anlaşmanın, hem ABD'nin sınır güvenliğini güçlendirdiğini hem de ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağladığını belirtti. Başkan, ilerleyen günlerde daha fazla ülke ile benzer anlaşmalar yapmayı planladıklarını açıkladı.