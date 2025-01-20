2024 ABD Başkanlık Seçimlerini kazanan Donald Trump, bugün yapılacak yemin töreni öncesinde Washington’da düzenlediği mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, seçimi kazanmanın verdiği güvenle ülkeyi daha ileriye taşıyacağına dair güçlü mesajlar verdi. Ayrıca, ABD'nin karşı karşıya olduğu ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik hızlı çözümler vaat etti.

"Üçüncü Dünya savaşı olmayacak"

Başkan Trump, konuşmasında üçüncü dünya savaşı ihtimali üzerine de konuştu. “Bütün bu krizlere karşı çok hızlı adımlar atacağım ve dünyada barışı koruyacağız” diyen Trump, savaşın önlenmesi için kararlı olduklarını belirtti. ABD'nin gelecekteki ekonomik ve diplomatik başarılarına dair umut veren lider, enflasyonu düşürme ve enerji bağımsızlığını sağlama sözü verdi.

"TikTok’u seviyorum"

Trump, ABD'nin TikTok'a sahip olacağını ve bu platformun %50’sinin Amerika'ya ait olacağını açıkladı. “TikTok’u seviyorum, Amerika'ya çok büyük yatırımlar getirecek ve dünya çapında yeni fırsatlar doğuracak” diyen Trump, bunun Amerikan ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Elon Musk’a teşekkür etti

Trump, başarılı bir seçim kampanyası yürütmesinde önemli rol oynayan Elon Musk’a teşekkür etti. Musk’ın, seçim sürecinde Pensilvanya’daki zaferlerinde büyük katkısı olduğunu belirten Trump, “O çok zeki ve biz büyük zaferlere imza atacağız” dedi. Ayrıca, Musk’ın oğlunun adını “X” koymasının önemini de vurguladı.

“Gazze’de bu hafta tarihi bir ateşkes sağladık"

Gazze'deki ateşkes anlaşmasına da değinen Trump, ülkesinin dış politikasında önemli bir değişim yapacağını söyledi. “Gazze’de bu hafta tarihi bir ateşkes sağladık. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz” diyen Trump, ABD’nin ulusal güvenliğini önceleyeceklerini belirtti.

Trump resmen göreve başlıyor

Donald Trump, bugün yapılacak yemin töreninin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. başkanı olarak görevine resmen başlayacak. Gelecek için umut veren açıklamaları ve stratejik adımlarıyla dikkat çeken Trump, ülkeyi daha güçlü ve bağımsız bir noktaya taşımayı hedefliyor.