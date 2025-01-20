Donald Trump’ın ikinci dönemine başlamasıyla birlikte ABD'nin ulusal güvenlik kurumlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. CIA’de geçici çözüm olarak Maura Burns, direktörlük görevine getirildi.

CIA direktörlüğüne atandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, Pentagon’da Savunma Bakanı Vekili henüz belirlenmemişken, CIA’de de dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Trump’ın aday gösterdiği John Ratcliffe’in Senato tarafından onaylanmasının ardından, CIA direktörlüğüne geçici olarak Maura Burns atandı.

Maura Burns kimdir?

Maura Burns, 2022’den bu yana CIA’in baş operasyon sorumlusu olarak görev yapıyordu. Analiz Müdürlüğü’nde uzun yıllar hizmet veren Burns, özellikle silahlar, yayılmayla mücadele ve terörle mücadele konularında geniş bir deneyime sahip. CIA’deki uzmanlığı ve liderlik tecrübesi, onu geçici direktörlük görevine atamak için güçlü bir aday kıldı.