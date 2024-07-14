Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle sarsıldı. Bu olayın ardından kripto piyasaları Trump'ın seçimi kazanacağına yönelik spekülasyonlarla yükselişe geçti.

Trump'a suikast girişimi

Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği miting sırasında suikast girişimine uğrayan Donald Trump, sağ kulağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu olay, başkanlık yarışında Trump'ın şansını artıracağına dair spekülasyonları beraberinde getirdi.

Kripto piyasalarındaki yükseliş

Suikast girişiminin ardından kripto para piyasalarında ciddi bir hareketlenme yaşandı. Trump'ın kripto yanlısı politikaları nedeniyle, Bitcoin'in değeri hızla yükselerek 60 bin doların üzerine çıktı. Sabah saatlerinde en yüksek 60 bin 300 doları gören Bitcoin, saat 09.26 itibarıyla 60 bin 85 dolardan işlem görüyor.

Piyasa tepkileri ve analist görüşleri

Trump'ın kripto yanlısı bir başkan adayı olarak konumlanması, kripto paraların değer kazanmasına yol açtı. Öte yandan, analistler piyasalarda volatilitenin artabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Geçen ay gerçekleşen Trump-Biden münazarası sonrasında da benzer hareketlerin yaşandığını kaydeden uzmanlar, piyasanın Trump'ın performansına olumlu tepki verdiğini belirtti.