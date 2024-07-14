ABD eski başkanı ve yeni seçimde tekrar aday olan Donald Trump’a, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği miting sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Trump, sağ kulağının üst kısmından hafif yaralandı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle, Birleşik Devletler İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin soruşturma kapsamında kongrede duruşmaya çıkarılacağını belirtti.

Olayla ilgili ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden ise "Kendisinin güvende olduğunu ve durumunun iyi olduğunu duyduğuma sevindim. Amerika'da bu tür şiddete yer yok. Bunu kınamak için tek bir ulus olarak birleşmeliyiz" dedi.

ABD eski başkanı ve yeni seçimlerde başkan adayı olan Trump, Pensilvanya eyaletindeki Butler kentinde düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Trump, konuşma yaptığı sırada gelen silah seslerinin ardından sağ kulağını tutarak yere düştü. Daha sonra güvenlik güçleri Trump’ın yanına koşarak kendisini korumak üzere yere kapandı.

Trump, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Butler, Pennsylvania'da meydana gelen silahlı saldırıya hızlı bir şekilde müdahale ettikleri için Birleşik Devletler Gizli Servisi'ne ve tüm Kolluk Kuvvetlerine teşekkür etmek istiyorum. En önemlisi de mitingde öldürülen kişinin ailesine ve ağır yaralanan bir başka kişinin ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölü olan saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Sağ kulağımın üst kısmını delen bir kurşunla vuruldum. Bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım çünkü bir vızıltı sesi, silah sesi duydum ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım. Tanrı Amerika'yı korusun” dedi.

Meclis Başkanı Johnson, güvenlik şeflerini duruşmaya çağıracak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, meclisin yaşanan silahlı saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini belirterek, “Amerikan halkı gerçeği bilmeyi hak ediyor. Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile DHS ve FBI'dan diğer ilgili yetkililerin en kısa zamanda komitelerimiz önünde bir duruşmaya çıkmalarını sağlayacağız” dedi.

FBI tüm kaynaklarıyla soruşturmayı destekliyor

FBI’dan yapılan açıklamada, tüm kaynaklarla ve ortak güvenlik birimleriyle soruşturmanın destekleneceğini belirterek, “FBI, bugün erken saatlerde Butler, Pensilvanya'da meydana gelen ve eski Başkan Donald Trump'ın adının karıştığı olayla ilgili soruşturmada federal kolluk kuvvetlerinin liderliğini üstlendi. FBI Pittsburgh Saha Ofisi özel ajanları, kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri de dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etmiştir. ABD Gizli Servisi'ndeki ortaklarımız, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte FBI'ın tüm kaynaklarıyla bu soruşturmayı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Biden: Güvende olduğuna sevindim

ABD Başkanı Joe Biden, yaşanan olayla ilgili bilgilendirildiğini, Trump’ın güvende ve durumunun iyi olmasına sevindiğini belirterek, “Donald Trump'ın Pennsylvania'daki mitinginde meydana gelen silahlı saldırı hakkında bilgilendirildim. Kendisinin güvende olduğunu ve durumunun iyi olduğunu duyduğuma sevindim. Daha fazla bilgi beklerken kendisi, ailesi ve mitingde bulunan herkes için dua ediyorum. Jill ve ben Gizli Servis'e onu güvenli bir yere ulaştırdıkları için minnettarız. Amerika'da bu tür şiddete yer yok. Bunu kınamak için tek bir ulus olarak birleşmeliyiz” diye konuştu.