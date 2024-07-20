İHA ve ekipmanları ele geçirildi!

ABD'de Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un arabasında bir İHA ve ekipmanları ele geçirildi. Crooks'un, miting alanında kameralı İHA kullanarak güvenlik açıklarını tespit etmiş olabileceği ve saldırısını buna göre planlamış olabileceği düşünülüyor. Gizli Servis'in koruduğu bölgelerde İHA kullanımı genellikle yasak olmasına rağmen, bu yasağın söz konusu mitingde uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor. İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi, Gizli Servis'in olayı nasıl ele aldığına dair üç soruşturma başlatırken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da Kongre soruşturması başlatma sözü verdi.

Trump'a suikast girişimi: Pensilvanya'da silahlı saldırı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlenen mitingde kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), suikast girişiminde bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu ve olay yerinde ölmüş olduğunu bildirdi.