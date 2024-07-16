FBI, Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un sosyal medya profilinde tehdit edici bir dil bulunmadığını ve herhangi bir akıl sağlığı problemine rastlamadıklarını açıkladı. Crooks'un şu an için tek başına hareket ettiği ve henüz neden bu işe teşebbüs ettiği bilinmiyor. Okullarda, kiliselerde, alışveriş merkezlerinde ve geçit törenlerinde ateş açan diğer saldırganlarla kıyaslandığında, Crooks'u benzersiz kılan şey, bir başkan adayını öldürmeye birkaç santim yaklaşmış olması.

Olay nasıl gerçekleşti?

Cumartesi öğleden sonra Crooks, Trump'ın Butler, Pennsylvania'da konuşma yaptığı sahneden 140 metre uzaklıktaki bir çatı katına çıktı ve açtığı ateş sonucu Trump'ı kulağından yaralarken, 50 yaşında bir adamın hayatını kaybetmesine ve iki kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı. Yetkililer, kısa süre içerisinde Crooks’u etkisiz hale getirirken, Crooks'un babası tarafından 6 ay önce satın alınan AR-15 tarzı yarı otomatik bir tüfek kullandığını bildirdi. Crooks'un üzerinden kimlik çıkmadığı için DNA ve yüz tanıma analiziyle kimliği tespit edildi. Ayrıca Crooks’un arabasında patlayıcı madde bulundu ve üzerinde silah ve imha içerikleriyle tanınan bir YouTube kanalının tişörtünü giyiyordu.

Silahın alındığı yeri tespit eden kolluk kuvvetleri, Bethel Park'taki Allegheny Arms and Gunworks'ün sahibi Bruce Piendl ile görüştü. Piendl, silahların bu bölgedeki kültürün bir parçası olduğunu, tetikçiye herhangi bir ateşli silah satmadığını söyledi ancak ailesine satıp satmadığını belirtmeyi reddetti. Bu suikast girişimi, ABD'de zaten sert olan siyasi bölünmeyi daha da alevlendirdi ve FBI, bu silahlı saldırıyı "bir suikast girişimi ve potansiyel bir iç terörizm" olarak soruşturmaya başladığını açıkladı.

Crooks kimdir?

Olayın meydana geldiği yerden yaklaşık bir saat uzaklıktaki Bethel Park'ta ikamet eden 21 yaşındaki Amerikalı Thomas Matthew Crooks, Trump'ın başkan Joe Biden'a meydan okuduğu 5 Kasım seçimlerinde ilk başkanlık oyunu kullanabilecek olan bir Cumhuriyetçiydi. Kamu kayıtları babasının Cumhuriyetçi, annesinin ise Demokrat Parti'ye kayıtlı olduğunu ve Crooks'un henüz 17 yaşındayken liberal kampanya grubu ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığını gösteriyordu. Crooks, aynı zamanda Clairton Sportsmen's Club adlı yerel bir avcılık kulübünün bir yıldır üyesiydi. Bu kulüp, pazar günü basına yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak "anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.

Crooks, bir bakımevinde çalışmaktaymış ve Bethel Park Lisesi'nden matematik ve fen bilimleri dalında 500 dolarlık bir ödülle mezun olmuş. Bethel Park Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticisi Marcie Grimm, onun bu zamana kadar işini gayet düzgün bir şekilde yaptığını ve adli sicilinde bir problem olmadığını dile getirmiş. İsmini kamuoyuna açıklamak istemeyen bir sınıf arkadaşına göre, Crooks'un siyasete karşı özel bir ilgisi yokmuş. Crooks'un ilgi alanları, bilgisayar toplamak ve oyun oynamakmış. Aynı arkadaşı, "O çok zekiydi. Beni asıl şaşırtan da buydu, çok başarılıydı. Aramızda geçen hiçbir konuşmada böylesine çılgınca bir şey gündeme gelmedi." ifadelerini kullandı.

2022'de Crooks’un bir dönem okuduğu Bethel Park Lisesi'ndeki okul danışmanlığı görevinden emekli olan Jim Knapp ise, onun her zaman "sessiz ve saygılı" olduğunu ve birkaç arkadaşı olmasına rağmen "içine kapanık" olduğunu, okuldaki görevi boyunca Crooks'la nadiren karşılaştığını çünkü "ilgiye muhtaç bir çocuk olmadığını" söyledi. Ayrıca Knapp, "Çocuklar ona isim takmıyordu, ona zorbalık yapmıyordu" diye vurguladı (bunu vurgulama sebebi ise ismini vermek istemeyen yakın arkadaşı, Crooks’un her gün okulda zorbalığa uğradığını söylemesi). Knapp ek olarak Crooks'un politik yönü hakkında bilgisi olmadığını ancak okulda hiç disiplin cezası aldığını da hatırlamadığını belirtti.

Basın, Crooks'ların evinin yakınlarında yaşayan insanlarla da konuşmayı ihmal etmedi ve oradaki genel kanı, herkesin şaşkına uğradığı yönündeydi. Bir mahalle sakini, "Herkes sinirlenebilir, herkesin sorunları olabilir, ama bir şey bu genç adamı tetikledi ve onu Butler'a gidip bunu yapmaya itti." dedi. 67 yaşındaki Mary Priselac isimli başka bir mahalle sakini ise, "İnsan onun neyi başaramadığını merak ediyor. Bu kadar aşırıya kaçmasına ne sebep oldu?" ifadelerini kullandı.