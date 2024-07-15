Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı. Crooks'un kim olduğu ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği merak ediliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçime yaklaşık üç ay kala bir suikast girişimine uğradı. Saldırının faili Thomas Matthew Crooks, olay yerinde Gizli Servis üyesi bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü. FBI, Crooks'un Trump'ın kulağından yaralanmasına ve bir kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu. Soruşturma hala devam ediyor ve birçok belirsizlik sürüyor.

Crooks'un kimliği ve geçmişi

20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Pennsylvania'da Bethel Park'ta yaşıyordu ve 2022'de Bethel Park Lisesi'nden mezun olmuştu. Eyalet seçmen kayıtlarına göre Crooks kayıtlı bir Cumhuriyetçiydi. Ancak Reuters, onun 17 yaşındayken sol eğilimli ve Demokrat politikacılar için para toplayan ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığını yazdı. Crooks, olay anında kimlik taşımıyordu ve DNA'sı kullanılarak kimliği belirlendi.

Saldırı anı ve olay yeri tanıkları

BBC Verify, Trump'ın konuşma yaptığı platforma 200 metreden daha yakın bir ambarın çatısından ateş açıldığını doğruladı. İlk ateş açıldıktan hemen sonra keskin nişancı tarafından vurulan Crooks, olay yerinde silahlı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Crooks'un motivasyonu ve silahı

Crooks'un saldırıyı hangi amaçla gerçekleştirdiği hala bilinmiyor. FBI yetkilisi Kevin Rojek, saldırının motivasyonunun henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın aylarca sürebileceğini açıkladı. Crooks'un kullandığı silahın babasına ait olduğu ve babasının bu silahı en az altı ay önce aldığı belirtiliyor. Ayrıca, Crooks'un aracında şüpheli cihazlar bulunduğu bildirildi.

Crooks hakkında söylenenler

Crooks'un arkadaşları ve eski okul arkadaşları, onun genelde yalnız bir çocuk olduğunu ve sık sık zorbalığa maruz kaldığını söylüyor. Bazıları, onun av kıyafetleriyle okula geldiğini ve tarihe meraklı olduğunu dile getiriyor. Eski bir sınıf arkadaşı, Crooks'un sınavlardan iyi notlar aldığını ve hükümetle ilgili her şeye ilgi duyduğunu belirtti. Ancak, Crooks'u çok iyi tanıyan kimse olmadığını da ekledi.