Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu olayın ardından Bitcoin'in fiyatı, başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentisiyle 62 bin 922 dolara yükseldi.

Kripto para piyasası genel durumu

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,1 artarak 2 trilyon 300 milyar dolara yükseldi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,7 değer kazanarak 3 bin 353 dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin ve Kripto paraların yükseliş sebepleri

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artışın, kripto paralara yönelik olumlu yorumlarda bulunan Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentisiyle yaşandığını belirtiyor. Trump'ın kripto paralarla ilgili olumlu tutumu, yatırımcılar arasında güven oluşturuyor ve bu da piyasalarda değer artışına neden oluyor.

Kripto para piyasasında gelecek beklentileri

Kripto para piyasalarındaki bu hareketlilik, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Bitcoin'in 63 bin dolara yaklaşması, piyasada olumlu bir havanın hakim olduğunu gösteriyor. Ethereum'un da değer kazanması, yatırımcıların alternatif kripto paralara olan ilgisinin arttığını ortaya koyuyor.