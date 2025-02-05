ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında, Gazze'nin ABD yönetimine devredilmesi ve buradaki Filistinlilerin komşu ülkelere göç etmesi gerektiğini savundu. Trump, Gazze'nin devasa bir yıkım alanı haline geldiğini belirterek, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesini ve bu yerlerde yeni yaşam alanları oluşturulmasını önerdi. Trump, bu planla Gazze'yi tamamen terk eden Filistinlilerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşacağını savundu.

"Bunu düşünmek bile abesle iştigal"

Trump’ın önerisi, Türkiye’yi de şoke etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu planla ilgili sert bir açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nda katıldığı yayında Trump’ın Gazze için sunduğu çözümü, "bunu düşünmek bile abesle iştigal" şeklinde eleştirdi. Fidan, "Tehcir meselesi ne bölgenin ne de bizim kabul edebileceğimiz bir durum" diyerek, bu tür bir planın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Gazze’nin kendi halkı hesaba katılmalı

Fidan, Trump’ın önerisinin sadece Filistinlilerin yerinden edilmesini hedeflediğini belirterek, "Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, Gazze’nin filistinlilere ait bir bölge olduğunu ve oradaki halkın karar alma süreçlerinde yer alması gerektiğini savundu.

Gazze planı, uluslararası tepkiyi tetikledi

Trump’ın önerisi sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da büyük bir yankı uyandırdı. Birçok uluslararası aktör, Filistinli mültecilerin zorla yerinden edilmesini kınarken, bu planın bölgedeki barış sürecine zarar verebileceğini belirtiyor.

Trump’ın bu açıklamalarının ardından, bölgede yaşayan Filistinliler ve uluslararası topluluk, yeni çözüm önerilerine ve diplomatik diyaloga odaklanılması gerektiğini savunuyor.