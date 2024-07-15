Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki görev süresi bittikten sonra Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde gizli belgeleri sakladığı iddiasıyla açılan federal dava düşürüldü. Yargıç Aileen Cannon, davayı reddetme gerekçesi olarak Özel Savcı Jack Smith’in atanması ve finansmanını gösterdi.

Yargıç Cannon'un kararı

Yargıç Cannon, 93 sayfalık karar metninde, "Özel Savcı Smith'in atanması ABD Anayasası'nın Atanma Maddesi'ni ihlal ettiği için, hazırladığı iddianame reddedilmiştir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Smith'in iddianame süresince kalıcı ve süresiz ödenek kullanmasının ABD Anayasası'nın Ödenekler Maddesi'ni de ihlal ettiğini belirten Cannon, ancak dava Atanma Maddesi gerekçesiyle reddedildiği için finansman ihlaline yönelik herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığını kaydetti.

Trump'tan tepkisi ne oldu?

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Bu hukuksuz iddianamenin reddedilmesi, diğer cadı avı davaların da hızlıca reddedilmesi için ilk adım olmalıdır" dedi. Trump, 6 Ocak Kongre baskını, New York'taki sus payı davası ve Georgia'daki seçime müdahale iddianamelerini işaret ederek, bu davaların Demokrat Adalet Bakanlığı tarafından Başkan Joe Biden'ın siyasi rakibi olduğu için kendisine karşı açıldığını savundu.

Soruşturma süreci nasıl ilerledi?

8 Ağustos 2022 sabahında, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, "gizli belgeler" soruşturması kapsamında FBI ajanları tarafından aranmıştı. Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelendirmiş ve belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesini talep etmişti.

Özel Savcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı. Trump, 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkarak hakkındaki 37 ayrı suçlamayı reddetmişti