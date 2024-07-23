ABD’de başkan adaylarından Donald Trump’ın, sınırı kapatma vaadi, göçmenler arasında büyük bir korkuya neden oldu. VOA Türkçe'nin haberine göre, Trump’ın Kasım ayında yapılacak seçimleri kazanması halinde, sınırı sığınmacılara kapatma vaadini yerine getireceğinden korkan yüzlerce göçmen, ABD sınırına ulaşabilmek için Meksika'nın güney sınırından yaya olarak yola çıktı.

El Salvadorlu göçmen Miguel Salazar, "Sınırı geçme izinlerinin engellenmesi riskiyle karşı karşıyayız" diyerek endişelerini dile getirdi. Salazar, Trump’ın yeni bir yönetim kurması durumunda, sığınmacıların ABD'ye yasal yollardan girmek için kullandıkları CBP One adlı uygulama aracılığıyla göçmenlere randevu vermeyi durdurabileceğinden korkuyor.

Göçmenlerin zorlu yolculuğu

Göçmen grubu, pazar günü Meksika'nın güneyindeki Ciudad Hidalgo şehrinden yola çıktı. Göçmenlerin bazıları, daha kuzeydeki şehirlere gitmek için haftalardır Ciudad Hidalgo'da izin beklediklerini belirtti. Son yıllarda Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmenler, çetelerin saldırısına uğrama veya Meksikalı göçmenlik yetkilileri tarafından durdurulma riskini azaltmak için büyük gruplar halinde organize oluyorlar. Ancak, uzun ve zorlu yürüyüşler göçmen gruplarının Meksika'nın güneyinde dağılmasına neden olabiliyor.

ABD-Meksika sınırında uygulanan kota sistemi ve sınırda yapılan tutuklamalar, Joe Biden’in başkanlığı döneminde en düşük seviyeye indi. Ancak Meksika, göçmenlerin ABD sınırına otobüs ve trenlerle ulaşmasını zorlaştırarak, göçmenlerin ulaşım seçeneklerini kısıtladı.

Gözaltına alınma ve geri gönderilme

Meksika'da vizesiz olarak bulunan göçmenlere seyahat izni nadiren veriliyor ve binlerce göçmen, Meksika'nın merkezinde ve kuzeyindeki kontrol noktalarında göçmenlik bürosu memurları tarafından gözaltına alınarak ülkenin güneyindeki kasabalara geri gönderiliyor. Göçmenler, bu zorlu süreçte birçok riskle karşı karşıya kalırken, Trump’ın seçim vaadinin yarattığı belirsizlikle mücadele ediyorlar.