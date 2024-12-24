ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini savunan açıklamalarıyla uluslararası alanda tartışmalara yol açtı. Trump’ın açıklamalarına hem Danimarka hem de Grönland hükümetlerinden sert tepkiler geldi.

Danimarka Başbakanlık Ofisi, Trump’ın ifadeleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Şu anda yaşadığımız güvenlik ve politik olarak karmaşık durumlarda, transatlantik işbirliği çok önemli” ifadelerini kullandı. Kopenhag yönetimi, Trump’ın Grönland’ı satın alma fikrine kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Grönland’dan net mesaj: “Asla satılık değiliz”

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, Trump’ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Egede, Grönland halkının özgürlüğünü ve bağımsızlığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz.”

Başbakan Egede, Grönland’ın uluslararası işbirliğine açık olduğunu ancak egemenliğinden taviz vermeyeceğini belirtti.

Trump: Grönland ABD için stratejik öneme sahip

ABD Başkanı seçilen Trump, 23 Aralık’ta Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Grönland’ın ABD’nin kontrolünde olmasının bir “zorunluluk” olduğunu savundu. Trump, Grönland’ın stratejik ve ekonomik önemi nedeniyle ABD’ye bağlanması gerektiğini dile getirdi.

Bu açıklama, Trump’ın 2019 yılında başkanlığı döneminde de benzer bir öneride bulunmasını hatırlattı. O dönemde de Danimarka ve Grönland yönetimleri Trump’ın önerisini reddetmişti.

Grönland'ın merkezinde yer aldığı Arktik bölgesi, yıllar içerisinde Rusya, Çin ve ABD'nin nüfuz mücadelesi verdiği bir bölge haline geldi.

Trump da Rusya'nın askeri genişlemesine ve Çin'in bölgedeki artan varlığına karşı ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki etkisini güçlendirmek istiyor.

Arktik bölgesindeki ekonomik etkisini artırmak ve Grönland’ın zengin kaynaklarından da faydalanmak isteyen Trump, göreve geldiği ilk dönemde de Danimarka'dan Ada’yı satın almak istediğini dile getirmişti.

Trump'ın 2019'da yaptığı ilk teklifi Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "saçma" olarak nitelendirerek reddetmişti.

Grönland’ın stratejik önemi

Grönland, Kuzey Kutbu’nda zengin doğal kaynakları ve askeri-stratejik konumu ile dünya siyasetinde önemli bir yer tutuyor. ABD, Rusya ve Çin’in Kuzey Kutbu’ndaki etkilerini dengelemek amacıyla bölgeye daha fazla erişim sağlamak istiyor.

Ancak Grönland, 1979’da Danimarka’dan özerklik kazandı ve 2009’da iç işlerinde tam bağımsızlık elde etti. Grönland halkı, dış politika ve savunma gibi konularda Danimarka ile işbirliği yapmayı sürdürüyor.