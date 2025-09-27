ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump, çarşamba gecesi Beyaz Saray’da helikopterde tartışırken görüntülendi. Gergin anlar sosyal medyada hızla yayıldı, ve bir dudak okuma uzmanı, Trump ve Melania arasında geçen sözleri deşifre etti.

Gergin helikopter görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Beyaz Saray’ın helikopterinden yansıyan görüntülerde, Trump’ın parmağıyla sert şekilde işaret ettiği ve Melania’nın başını sallayarak tepki verdiği anlar izleyenler tarafından dikkatle izlendi. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen bu görüntüler, Brigitte Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a uçağa binerken yaptığı "itme" hareketiyle kıyaslandı.

Dudak okuma uzmanı Trump ve Melania'nın diyaloglarını ortaya çıkardı

Dudak okuma uzmanı Jeremy Freeman’a göre, helikopterdeki tartışma, Trump’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaşanan "yürüyen merdiven skandalı"yla ilgiliydi. Freeman, yaptığı açıklamada, Melania’nın "Sen sadece devam ettin" dediğini ve Trump’ın ise "İnanılmaz" şeklinde karşılık verdiğini belirtti.

İkilinin tartışması nasıl gelişti?

Freeman’a göre, Trump ve Melania arasındaki diyaloğun devamı şu şekilde gelişti:

Melania: "Sadece söyle ve bırak..."

Trump: "Nasıl yaparsın ki?" Yürüyen merdiven olayı krize döndü

Trump, BM Genel Kurulu’ndaki yürüyen merdiven arızası sonrasında Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, "Melania ve ben keskin çelik basamakların üzerine yüzüstü düşmediysek, bu sadece sıkıca korkuluklara tutunmamız sayesinde oldu" ifadesini kullanmıştı. Trump’ın bu açıklaması, olayın ardından kriz haline geldi.

Beyaz Saray " Soruşturma başlatıldı" dedi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olayla ilgili Fox News’e yaptığı açıklamada bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Leavitt, "Eğer BM'de birileri bilerek merdiveni durdurduysa, bunun hesabı sorulacak" dedi. Daha sonra ise X hesabından, "Eğer biri kasıtlı yaptıysa derhal görevden alınmalı ve soruşturulmalı" şeklinde bir paylaşımda bulundu.