ABD Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump’a devretmeden saatler önce, Trump’ın “misilleme” yapabileceği isimler için ‘önleyici af’ çıkardı. Reuters haberine göre af kararından yararlananlar arasında eski Cumhuriyetçi vekil Liz Cheney, eski genelkurmay başkanı Mark Milley ve Beyaz Saray’ın eski tıbbi baş danışmanı Anthony Fauci bulunuyor.

Af kapsamına, 6 Ocak 2021’de Trump destekçilerinin Kongre’ye düzenlediği saldırıyı soruşturmak için kurulan Kongre komitesinde görev alan vekiller ve komiteye ifade veren polis memurları da dahil edildi. Özellikle Liz Cheney, soruşturmaya liderlik etmesi nedeniyle Trump’ın hedef tahtasına oturmuştu.

Biden'dan demokrasi vurgusu

Af kararına ilişkin bir açıklama yapan Biden, kamu görevlilerini “demokrasimizin can damarı” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kamu çalışanları, ulusumuza onur ve şerefle hizmet etmiştir. Bu kişiler, siyasi saikli ve haksız kovuşturmaların hedefi olmayı hak etmemektedir.”

Biden, Trump’ı doğrudan hedef almaktan kaçınsa da, bazı kamu görevlilerinin yalnızca işlerini yaptıkları için tehdit ve baskı gördüklerini belirterek, bu duruma duyduğu endişeyi dile getirdi.

Af kapsamındaki isimler ve tepkiler

Af kararı sonrası açıklamalarda bulunan Mark Milley, Biden’a “derinden müteşekkir” olduğunu söyledi. Fauci, Covid-19 pandemisi döneminde Trump yönetimiyle birçok konuda ters düşmüş ve sert eleştirilerle karşılaşmıştı. Milley ise Bob Woodward’un Savaş adlı kitabında Trump’ı “özünde faşist” olmakla suçlamıştı.