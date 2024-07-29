Eski Başkan Donald Trump'ın Butler, Pennsylvania'daki mitinginde, sahneye çıkmasından yaklaşık 100 dakika önce, bir karşı nişancı meslektaşlarına vardiyasının sona erdiğini bildirdi. Saat 16:19'da, "Çocuklar ben çıkıyorum. Kendinize dikkat edin" mesajını atan nişancı, alandan ayrıldı. Nişancının dikkatini çeken uzun saçlı genç bir adam, daha sonra silahlı saldırgan olarak teşhis edildi.

Suikast girişimi detayları

Saat 16:26'da, nişancı, bu kişinin tüfeğiyle dışarı çıkarken kendisini görmüş olabileceğini belirten bir mesaj attı. 17:10'da, genç adam artık piknik masasında değildi, nişancıların bulunduğu deponun altındaydı. 17:38'de, fotoğraflar bir grup sohbetinde paylaşıldı ve memurlar, Gizli Servis'i bilgilendirmeleri gerektiğini söyledi. Saat 18:11'de, Crooks, eski başkanı öldürmeye çalıştığı için Gizli Servis tarafından vurularak öldürüldü.

Suikast girişimi ve güvenlik zaafları

Crooks, miting alanını Gizli Servis'ten bir gün önce keşfetmiş ve insansız hava aracı kullanarak alanı incelemişti. Lee Harvey Oswald'ın John F. Kennedy'yi vurduğu mesafeyi araştırmış ve Trump'tan yaklaşık 120 metre uzaktaki bir çatıya tırmanmayı başarmıştı. Gizli Servis, o çatıyı korunmasız bırakmıştı. Suikast girişiminden sonra bile polis, Crooks'un eylemlerini ve motivasyonlarını tam olarak anlayamadı.

Saldırıya dair yanıtlar

Müfettişler, Crooks'un motivasyonlarını ve mitingden önceki eylemlerini araştırıyor. Crooks, AR-15 tarzı yarı otomatik tüfeğini yasal olarak edinmiş ve Pittsburgh'daki evine saçmalar ve radyo cihazları içeren paketler almaya başlamıştı. Bu malzemeleri ilkel bombalar yapmak için kullanmıştı. İnternette FBI Direktörü Christopher Wray, Başsavcı Merrick Garland, Başkan Joe Biden ve Trump hakkında bilgi aramıştı. Trump'ın mitinginden 10 gün önce, Crooks odağını eski başkana ve geçmişteki suikastlara yöneltmişti.

Gizli Servis'in hataları

Gizli Servis ajanları, 8 Temmuz'a kadar ilk denetimlerini yapmamıştı. Crooks, miting günü güvenlik taramasından geçmeden binaya yaklaşabilmişti. Çatıyı kimin denetlemesi gerektiği konusunda hala kafa karışıklığı var. Trump, kendisini koruyan geniş kolluk kuvvetleri tarafından değil, şans eseri kurtuldu.