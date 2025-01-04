ABD’de yeniden başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, “sus payı” davasında sona yaklaştı. New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, Trump’ın cezasının 10 Ocak’ta yerel saatle 09.30’da açıklanacağını duyurdu.

Yargıç Merchan, Trump’ın ceza duruşmasına şahsen veya uzaktan katılabileceğini belirtirken, hapis cezası, denetimli serbestlik ya da para cezası yerine “koşullu tahliye” kararı vereceğini işaret etti.

Davanın geçmişi

Trump, 2016 başkanlık seçimleri sırasında yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’a “sus payı” ödemek ve bu ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmak suçlamasıyla yargılanmıştı.

31 Mayıs 2024’te, 12 kişilik jüri tarafından hakkında yöneltilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunan Trump, böylece bir ceza yargılamasında jüri tarafından suçlu bulunan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.

Karar temyize götürülecek

Trump, mahkemenin vereceği kararı temyize götüreceğini daha önce açıklamıştı. Hukuki sürecin devam edeceğini belirten Trump’ın avukatları, mahkeme kararının siyasi motivasyonlarla alındığını savunmuştu.

Seçim süreci ve hukuki engel

20 Ocak 2025’te yeniden başkanlık görevine başlamaya hazırlanan Trump’ın bu dava süreci, siyasi kariyerini de etkileyebilecek önemli bir hukuki dönemeç olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, davanın sonucunun Trump’ın başkanlık adaylığına doğrudan engel oluşturmayacağını belirtiyor.