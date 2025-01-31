ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağım" açıklamasının ardından, Meksika, Kanada ve Çin’e yeni gümrük vergileri getirdi.

Meksika ve Kanada’ya yüzde 25, Çin’e yüzde 10 tarife

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından ekonomiye yönelik sert adımlar atmaya devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın yeni gümrük vergisi kararlarını duyurdu. Leavitt, Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Çin’e Fentanil sebebiyle yüksek vergi

Leavitt, Çin'e uygulanacak yüzde 10’luk verginin, "ABD'deki milyonlarca ölümün sorumlusu olan yasadışı fentanil ticaretine karşı" olduğunu belirtti. Ancak, Avrupa Birliği’ne yönelik herhangi bir gümrük vergisi kararı alınmadığına dikkat çekti. Trump'ın, bu konuda AB’ye yönelik vergi uygulayıp uygulamamak konusunda henüz bir karar vermediği ifade edildi.

Trump’ın yaptırımları ses getiriyor

Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, Amerika'ya zarar veren ülkelere yüksek tarife uygulanacağını belirtmişti. Bu ülkeler arasında Çin, Hindistan ve Brezilya'nın da bulunduğunu kaydetmişti.