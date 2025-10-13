ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’teki İsrail Parlamentosu’nu (Knesset) ziyaret etti. Rehinelerin aileleriyle görüşen Trump, “Bu benim için büyük bir onur, harika ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç” dedi. Gazetecilerin “Savaş bitti mi?” sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi.

Trump’tan Kudüs’te barış mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’teki İsrail Parlamentosu (Knesset) binasını ziyaret etti. Trump, ziyaret öncesinde İsrail sokaklarında kendisini karşılayan pankartlar ve teşekkür mesajlarıyla karşılandı.

Trump, parlamento ziyaretinden önce rehinelerin aileleriyle görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin ardından Knesset’te bir konuşma yapacağını belirten Trump, ziyareti sırasında parlamentoda büyük ilgiyle karşılandı.

Knesset Başkanı tarafından karşılanan Trump, konuk defterine şu ifadeleri yazdı:

“Bu benim için büyük bir onur, harika ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç.”

Trump, mesajının altına ünlü dişli imzasını attı.

“Savaş artık bitti mi?”

Knesset koridorlarında yürürken bir gazetecinin “Savaş resmen bitti mi?” sorusuna Trump kısa ve net bir şekilde “Evet” yanıtını verdi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda aracılık ettiği ateşkesi, çatışmaların nihai sonu olarak değerlendirdiğini yineledi.

Ancak bu görüş, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından paylaşılmadı. Netanyahu, dün akşam yaptığı açıklamada Gazze’deki askeri operasyonun hala sürdüğünü belirterek, Trump’ın 20 maddelik barış planında çözülmemiş birçok sorun bulunduğunu ifade etti.

Trump ise “barışın artık sağlandığı” inancını taşıdığını vurgularken, Netanyahu çatışmanın tamamen sona ermediğini savundu.