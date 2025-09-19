Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurdu.

Trump’tan Erdoğan’a Beyaz Saray daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde önemli bir karara imza attı. Trump, Erdoğan’ı 25 Eylül tarihinde Beyaz Saray’da ağırlayacağını belirtti. ABD Başkanı, bu tarihi açıklayarak, Erdoğan’la yüz yüze görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

BM Zirvesi sırasında yüz yüze görüşme kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Zirvesi sırasında Beyaz Saray’da yüz yüze görüşme kararı aldılar. Görüşmenin, zirve sırasında yapılması planlanıyor.

ABD Başkanı Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da görmeyi bekliyoruz. Bu tarih için planlama yaptık” dedi. Trump, bu ziyaretin Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.