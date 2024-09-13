Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarında sık sık yaptığı mizahi paylaşımlara bir yenisini ekledi. Bu kez, bir kedi görseli üzerinden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e göndermede bulundu. Trump’ın paylaştığı görselde, bir kedinin elinde “Kamala benden nefret ediyor” yazılı bir pankart yer alıyor.

Seçim öncesi atışmalar devam ediyor

Bu paylaşım, Trump’ın Harris’e karşı uzun süredir devam eden eleştirilerinin bir yansıması. Trump, 2020 başkanlık seçimlerinden bu yana Harris’in politikalarını sıkça hedef alıyor. Özellikle göçmen politikaları, sağlık sistemi reformları ve vergi konularında Trump ve Harris arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

Trump’ın bu mizahi paylaşımı, sadece siyasi bir eleştiri olmakla kalmıyor, aynı zamanda onun sosyal medyada geniş kitlelere hitap etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kamala Harris ise bu tür eleştirilere genellikle doğrudan yanıt vermiyor, fakat odaklandığı sosyal adalet ve reform çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.