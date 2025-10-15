ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında varılan esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “20 esir geri döndü ancak işimiz bitmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Trump’tan ateşkes ve esir takası açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, Hamas’ın Gazze Şeridi’nden 20 İsrailli esiri serbest bıraktığını belirterek, “20 esir geri döndü ve durumları gayet iyi. Büyük bir yük ortadan kalktı, ancak işimiz henüz bitmedi. Hayatını kaybeden esirler, söz verildiği gibi iade edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı’nın bu sözleri, bölgede sürecin askeri veya diplomatik anlamda yeni bir evreye gireceği şeklinde yorumlandı.

Hamas, dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4’ünün cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla İsrail’e teslim etmişti.

Hamas yetkilileri, bu akşam saatlerinde de 4 esirin daha naaşını İsrail’e teslim edeceklerini açıkladı.

“Cenazelerin enkazdan çıkarılması zaman alacak”

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Christian Cardon, sürece dair yaptığı açıklamada, “İsrail'e teslim edilmesi beklenen cenazelerin Gazze Şeridi'ndeki enkaz altında bulunması çok büyük bir zorluk oluşturuyor. Bu nedenle iade süreci zaman alabilir.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın “İkinci aşama şimdi başlıyor” sözleri, ABD’nin Gazze’deki gelişmelere daha doğrudan müdahil olabileceği şeklinde değerlendirildi.

Washington kaynakları, yeni aşamanın insani yardım, diplomatik baskı ve olası ateşkesin kalıcılaştırılması yönünde adımlar içerebileceğini belirtiyor.