ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a rehineleri derhal serbest bırakma çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Trump’a teşekkür geldi, Hamas ise sert yanıt verdi.

Trump: “Hamas rehineleri serbest bırakmalı”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hamas’a tüm rehineleri derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

Trump, Hamas’ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberler bulunduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur. Rehineleri canlı kalkan olarak kullanmak, çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü olur. Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın.”

Netanyahu’dan Trump’a teşekkür

Trump’ın açıklamasına yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayımladı.

Netanyahu, “İsrail'in Hamas’a karşı mücadelesine ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim, Başkan Donald Trump” ifadelerini kullandı.

Hamas’tan sert yanıt

Hamas ise Trump’ın sözlerine tepki göstererek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: