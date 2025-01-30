ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye gönderilen 50 milyon dolarlık yardımı askıya aldığını açıklayarak, bu fonların Hamas tarafından bomba yapımında kullanılmak üzere prezervatif alımına yönlendirilmiş olabileceğini iddia etti.

Gazete Duvar'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Gazze'ye gönderilmek üzere 50 milyon dolarlık bir yardımın durdurulduğunu duyurdu.

Trump, bu fonların Hamas'a yönelik bir tehdit oluşturduğuna ve prezervatif alımı için kullanılacağına dair ciddi endişeler taşıdığını söyledi. “Hamas, bu prezervatifleri bomba yapmak için kullanacaktı” diyen Trump, yardımın askıya alınmasının gerekli bir adım olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'dan açıklamalar ve kanıt eksikliği

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, salı günü yaptığı bir basın açıklamasında, Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ve Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin, vergi mükelleflerinin 50 milyon dolarının Gazze'ye yönlendirildiğini tespit ettiğini bildirdi.

Ancak, Trump ve Leavitt tarafından dile getirilen bu iddialara dair somut bir kanıt henüz sunulmuş değil.

Gazze'deki yardımların durdurulması

Bir Beyaz Saray yetkilisi, dış yardımın askıya alınma kararının, Gazze'ye yönlendirilen prezervatifler için milyonlarca dolarlık fonun çekilmesini de kapsadığını belirtti. Bu adımın arkasında yatan ana sebep, Trump ve ekibinin Gazze'deki bu tür yardımların güvenlik tehditlerine yol açabileceği endişesiydi.

2020'deki Gazze iddiaları ve prezervatif kullanımı

Jerusalem Post'un 2020'de yayımladığı bir habere göre, Hamas'ın prezervatifleri, İsrail'in güneyine patlayıcı balonlar göndermek için kullandığı iddia ediliyordu. Bu balonların okul bahçeleri, tarım arazileri ve otoyollar gibi alanlarda alarm durumlarına yol açtığı belirtilmişti.