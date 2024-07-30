Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Paris Olimpiyatları açılış törenini "rezalet" olarak nitelendirerek, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında benzer bir durumun yaşanmayacağını söyledi.

Paris olimpiyatlarının açılış gösterisi rezalet

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Paris'teki Olimpiyat Oyunları açılış töreniyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Açılış töreninin rezalet olduğunu düşündüm" ifadesini kullanarak, bu tür gösterilerin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda tekrar edilmeyeceğini belirtti.

Johnson'dan Tepki: "Son Akşam Yemeği ile alay edildi"

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da, gösterilere sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi. Johnson, "Dün gece, Son Akşam Yemeği ile alay edilmesi, Olimpiyat Oyunlarının açılış törenini izleyen dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar için şoke edici ve aşağılayıcıydı," şeklinde açıklama yaptı.

Tören tepki çekti

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı ve Hz. İsa’yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık olarak değerlendirildi ve büyük tepki topladı. Fransa Katolik Kilisesi, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz," ifadelerini kullandı.

MECC: "Özgürlük ve insan onuruna saygısızlık"

Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtti. MECC, "Bu olay, sadece inanç özgürlüğüne değil, insan onuruna da ciddi bir saygısızlık olarak değerlendirilmektedir," açıklamasında bulundu.