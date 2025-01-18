ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin üyesi Prens Harry’ye yönelik sert bir açıklama yaptı. Trump, Prens Harry’nin ABD’ye yaptığı vize başvurusunda uyuşturucu kullanımıyla ilgili doğru beyanda bulunmadığının kanıtlanması halinde, Sussex Dükü’nün sınır dışı edileceğini açıkladı.

Prens Harry’nin uyuşturucu kullanımı

Prens Harry, geçtiğimiz yıllarda kaleme aldığı anı kitabında kokain, marihuana ve saykodelik mantar gibi uyuşturucuları kullandığını itiraf etmişti. ABD yasalarına göre, uyuşturucu kullanan kişilere vize verilmesi yasak. Bu durum, Prens Harry’nin ABD’deki yasal statüsünü tartışmalı hale getiriyor. Trump’ın açıklamaları ise Prens Harry’nin göçmenlik başvurusunda yalan söylediği iddialarını yeniden gündeme getirdi.

“Kraliçe’ye ihanet etti, bu affedilemez"

Trump, Prens Harry’yi sosyal medya üzerinden de sert bir şekilde eleştirerek, “Kraliçe’ye ihanet etti, bu affedilemez. Onu korumazdım. Bana kalsa tek başına olurdu” dedi. Bu açıklamalar, Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet Ailesi’ndeki konumlarına daha da derinleşen bir çatlak ekliyor.

Prens Harry ve Meghan Markle, son dönemde Meta platformu hakkında yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti. Sosyal medya platformunun doğruluk kontrol programını kaldırmasını “kamu güvenliğini baltalayan siyasi bir karar” olarak nitelendirerek, platformu nefret söylemini kontrol altına almaya çağırdılar. Trump, bu açıklamaları “kışkırtıcı” bulduğunu belirtti ve Prens Harry ve Meghan Markle’ın söz konusu açıklamalarından dolayı hiçbir engel tanımadan harekete geçebileceğini dile getirdi.