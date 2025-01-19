ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, TikTok yasağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, TikTok yasağının ertelenmesine yönelik pazartesi günü bir kararname imzalayacağını duyurdu ve şirketin en az yarısının ABD'lilere ait olması gerektiğini belirtti.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü yasağın yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım. Ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kararnamenin, TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluklarının olmayacağını da teyit edeceğini belirten Trump, ABD'nin bir ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olmasını istediğini açıkladı.

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Böylece TikTok'u kurtarır, iyi ellerde tutar ve yükselmesine izin veririz. ABD onayı olmadan TikTok olmaz. Onayımızla şirketin değeri yüz milyarlarca dolar, hatta trilyonlarca dolara ulaşabilir."

Musk’tan TikTok ve ifade özgürlüğü yorumu

Sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk da TikTok yasağına dair tartışmalara katıldı. TikTok'un ABD'de yasaklanmasına uzun zamandır karşı olduğunu ifade eden Musk, "Bu, ifade özgürlüğüne aykırı. Ancak TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesine izin verilirken X'in Çin'de faaliyet göstermemesinin dengesiz bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor." dedi.

Trump’ın açıklamaları ve Musk’ın eleştirileri, TikTok’un ABD’deki geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.