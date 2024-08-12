Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) yapılan açıklamaya göre kuruma 184 personel alınacak.

TSE, 22 tekniker, üç muhasebeci, 81 memur, 24 koruma ve güvenlik görevlisi, beş şoför, 41 odacı (hizmetli), bir boyacı-badanacı, iki bahçıvan ve beş teknisyen olmak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek.

Teknik pozisyonlar için gerekli olan ön lisans programlarından mezun olunması ve 2022 yılında yapılan KPSS P-93 puan türünden en az 70 puan alınmış olması gerekiyor.

Adayların taşıması gereken özellikler

Açıklamada alınacak personelin taşımasın gereken nitelikler şöyle belirtildi:

Tekniker: Elektrik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İklimlendirme-Soğutma, Doğalgaz ve Isıtma, Makine, Kimya, İnşaat, Ağaç İşleri gibi ilgili alanlardan mezun olunması şart.

Muhasebeci: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe gibi ilgili alanlardan mezun olunması gerekiyor.

Memur: Adalet, İşletme, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Halkla İlişkiler gibi farklı alanlardan mezun olan adaylar başvurabilir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olunması gerekiyor.

Şoför ve Odacı (Hizmetli): Lise ve dengi okul mezunu adaylar, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak kaydıyla başvuru yapabilir.

Boyacı-Badanacı ve Bahçıvan: İlgili alanlarda lise ve dengi okul mezunu olunması gerekiyor.

Başvurular 20 Ağustos'ta

Başvurular, 20 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak, 30 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar başvurularını, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden istenilen belgeleri sisteme yükleyerek yapabilecek.