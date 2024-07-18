Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu etkinlikler kapsamında TCG Anadolu gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) liman ziyareti yapacak ve 50 gemi ile denizde geçit töreni gerçekleştirilecek. Geçit töreninde 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve 4 adet F-16 savaş uçağı da yer alacak.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin gösterisinin yanı sıra, etkinliklerde 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği eşliğinde ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ile kardeş ülke etkinlikleri gibi birçok anlamlı ve özel faaliyet gerçekleştirilecek. Ayrıca, 50. yıl anısına özel olarak anı pulu ve madeni para basımı da yapılacak.

AKINCI TİHA'lar KKTC'de

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 2 adet Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), tarihi bir uçuşla KKTC'ye doğru yola çıktı. AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan bu TİHA'lar, yaklaşık 3 saatlik bir uçuşun ardından KKTC Geçitkale Havalimanı'na başarılı bir şekilde iniş yaptı. Gökyüzünde ortalama 29 bin feet irtifadan seyreden bu milli TİHA'lar, 1022 kilometrelik bir mesafe katetti. Bayraktar AKINCI TİHA'lar, KKTC'deki 50. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan programda gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

Milli mühimmatlarla caydırıcılığı arttı

Bayraktar AKINCI, milli mühimmatlarla donatılarak caydırıcılığı artırılan bir platform oldu. 2022 yılında TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için Tekirdağ-Çorlu'dan havalanan AKINCI, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı geçerek Bakü'ye ulaşan bir uçuş gerçekleştirdi ve 45 bin 118 feet ile milli havacılık irtifa rekoruna imza attı. Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında Efes Tatbikatı'nda Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurdu.

AKINCI, Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak 60 bin uçuş saati barajını aştı. Baykar, dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracatçısı konumunda; imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracata yönelik oldu. Şu anda Baykar, toplamda 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı, bunların 9'u Bayraktar AKINCI TİHA'ya odaklanıyor