Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), askeri üs bölgeleri ve kışlalarda radyo, televizyon, internet ve sosyal medya gibi iletişim araçlarının kullanımını yasakladı. Meclis tarafından kabul edilen yeni düzenlemeyle, TSK personeline bu tür iletişim araçları üzerinden herhangi bir içerik paylaşımı yapılması yasaklandı. Bu adımın amacı, askeri personelin güvenlik risklerini azaltmak ve bölge bilgilerinin açıklanmasını önlemektir.

Yasak kapsamında, askeri personelin kimliklerini veya görevlerini açıklayacak içeriklerin paylaşılması da yasaklanmıştır. Ayrıca, askeri bilgi, belge, konum bilgisi veya bunları içeren herhangi bir görsel veya işitsel verinin paylaşımı da yasaklar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, radyo, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer tüm medya araçları kullanımı yasaklanmıştır.

"Yasak olan mecralar arasında, “radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları” açıkça yazıldı. Ayrıca “her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları” ifadesiyle tüm yayın alanları yasak kapsamına alındı." 'Bu suçu işleyen personele “hizmet yerini terk etmeme” cezası verilecek.'