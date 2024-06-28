Personel kanununda yapılan değişikliklerle birlikte, TSK'nın personel yönetimine dair önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

İşte yeni düzenlemeler...

Vergilerin tahsili ve dağıtımı

Genel bütçe kapsamındaki vergilerin tahsili için gerekli olan mal ve hizmet bedelleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılmak üzere Milli Hazine Müsteşarlığı'na aktarılacak. Özel bütçeli idareler ve diğer kamu kurumları tarafından sunulan mal ve hizmetlerin bedelleri ise ilgili muhasebe birimlerine yatırılacak.

Soruşturma ve kovuşturma yetkileri

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile genel ve amiraller hakkında yürütülen işlemlerde soruşturma izni verme yetkisi, ilgili mercilerin belirlenmesinde ilgililerin görev ve unvanları esas alınacak.

Medya yayınları ve kimliklerin korunması

TSK kuruluşlarının kimlikleri, görev veya faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen durumlar hariç, radyo, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer medya araçları ile yayınlanmayacak.

Hukuki güvence

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, kişilerin hukuki haklarının korunması, hukuk davalarının karara bağlanması ve hukuki güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıldı.

Zorunlu hizmet ükümlülüğü

TSK'dan zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ilişiği kesilen subay ve astsubaylar, sağlık raporu almaları durumunda vazife malulü olarak değerlendirilecek. Disiplinsizlik nedeniyle TSK'dan çıkarılanlar, eğitim ve yetiştirme sürelerinin iki katını ödemekle yükümlü olacaklar. Ayrıca, tazminat miktarı sorumluluk sürelerinin eksik kalan faiziyle birlikte ödenecek.

Yedek astsubay statüsü

Askeralma Kanunu'na "yedek astsubay" statüsü eklendi. Bu statüdeki astsubay adaylarına temel eğitim nedeniyle ödenecek harçlık, uzman onbaşı maaşı yerine astsubay astçavuş maaşı olarak belirlendi.

Pilotlara özel düzenlemeler

Pilot subay olarak görev yapanlar, uçuş tazminatı hak edişlerinde emsalleriyle benzer hükümlere tabi olacaklar. Yükümlülük süresinin tamamlanması durumunda, TSK'dan ayrılan pilotlara uçuş saatleri baz alınarak ilave tazminatlar ödenecek.