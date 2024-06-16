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Açıklamada, "TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımımızı ve personelimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

TDV, Burundi'de kurbanlık kesimi ve dağıtımına başladı

TDV, Burundi'de kurbanlık kesimi ve dağıtımına başladı

TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu turnuvada, Teğmen Ömer Özder, Ateşli Silahlar Erkek Tabanca ferdi tasnifte Avrupa ikinciliğini elde etti.

Milli Savunma Bakanlığı ndan yapılan açıklamaya göre, Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 10-15 Haziran'da İsviçre'nin Thun bölgesinde düzenlendi.

ANKARA (AA) - İsviçre'de düzenlenen Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası nda, TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı şampiyon oldu.

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