İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan orman yangınına yönelik müdahaleler hız kesmeden devam ediyor. Yangının geniş bir alana yayılmasıyla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de yangın söndürme çalışmalarına önemli bir katkı sundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TSK'ya ait 9 helikopterin yangına havadan müdahale ettiğini duyurdu.

TSK'dan havadan destek

MSB'nin paylaşımında, "İzmir'in Çiğli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9 helikopter ile havadan destek sağladık." ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerden çekilen görüntüler de kamuoyu ile paylaşıldı.