Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Güçlüyüz, kararlıyız” vurgusu öne çıktı. Açıklamada, “Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” ifadeleri yer aldı.