Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 23 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GrCzIX5tET Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan kimdir? February 2, 2025

Güvenlik kaynakları, operasyonların bölgedeki terör tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı sınır ötesinde operasyonlarını sürdürerek bölgedeki istikrarı sağlamayı hedefliyor.