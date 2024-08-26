Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Millî Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezince, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

TSK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 953 yıl önce Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açan Türk milletinin, 102 yıl önce de Anadolu'yu işgale kalkışanlara karşı taarruza geçtiği hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Videoda, Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görüntülerin eşliğinde, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Kurtuluş Savaşı, Türk milleti ve onun kahraman ordusunun, 'Ya İstiklal ya ölüm' parolasıyla maddi ve manevi tüm varlığıyla yapmış olduğu emsalsiz bir savaştır. 1921'de Sakarya Meydan Muharebesiyle Türk ordusu, Yunan ordusuna karşı büyük bir başarı kazandı. Vatanın kurtarılması için Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin kesin imhası gerekiyordu. Bunun için Türk ordusunun savunma düzeninden süratle taarruz durumuna getirilmesi maksadıyla, 1922 Ağustos ayına kadar hazırlıklar tamamlandı. 26 Ağustos 1922 saat 03.30'da Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, muharebe idari yeri ve aynı zamanda ordu gözetleme yeri olan Kocatepe'ye çıktılar. 26 Ağustos saat 05.30'da, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Türk ordusu, 200 topla 15 dakikalık bir tanzim atışına müteakip 1,5 saat düşman mevzilerine yoğun bir topçu ateşiyle, Türk Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyecek olan Büyük Taarruz'u başlattı.

Yapılan isabetli atışlar, en şiddetli olarak Kalecik Sivrisi, Tınaztepe, Belentepe hattında toplanmıştı. Düşman, neye uğradığını şaşırmıştı. Tam bir baskın sağlandı. Bu zaman esnasında piyadeler, düşman mevzilerine yaklaştı ve Türk ordusu bütün cephede hücuma kalktı. Düşman tahkimatı üzerinde açılan geçit ve gediklerden istifadeyle Türk birlikleri, Yunan ordusunun savunma hattını ve düzenini kırmayı başardı. Bu suretle, muharebenin ilk günü, Yunanların en güçlü mevzileri ele geçirildi."

Bugün Türk Ordusu’nun fırtına olup koptuğu gündür!



953 yıl önce Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan Türk milleti, 102 yıl önce de Anadolu’yu işgale kalkışanlara karşı taarruza geçti.



26 Ağustos 1922 günü saat 05.30’da Türk Ordusu yoğun bir topçu atışıyla düşman… pic.twitter.com/kmzRCbs3A3 — TSK (@TSKGnkur) August 26, 2024