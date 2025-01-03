Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), deprem afetlerinde hayat kurtaran duvar arkası radar sistemlerinin teslimatına devam ediyor. Bu radarlar, özellikle arama-kurtarma faaliyetlerinde hayati rol oynayarak enkaz altında kalan kişilerin tespiti için kullanılıyor.

Radarlar, arama-kurtarmada kullanılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, afet durumlarında kurtarma faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla teknolojik yeniliklere yatırım yapmayı sürdürüyor. Duvar arkası radarlar, enkaz altında kalan kişileri tespit etmek için yüksek hassasiyetle çalışıyor. Bu radarlar, deprem gibi büyük felaketlerde hayat kurtaran önemli araçlar arasında yer alıyor.

Teslimatlar devam ediyor

TSK, duvar arkası radar sistemlerinin teslimatını hızla gerçekleştiriyor. Radarların teslim edilmesinin ardından, arama-kurtarma ekiplerinin etkinliği artırılacak ve enkaz altında kalanların daha hızlı bir şekilde kurtarılması sağlanacak.

Deprem afetlerine karşı güçlü hazırlık

Türkiye, deprem kuşağında yer aldığı için afetlere karşı hazırlıklı olmayı her zaman önceliklerinden biri olarak kabul ediyor. TSK, bu tür teknolojik sistemleri kullanarak, afetlere hızlı müdahale ve daha etkili kurtarma çalışmalarını mümkün kılmayı hedefliyor.