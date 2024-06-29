İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinin Urla ilçesindeki olimpik yüzme havuzunda yüzme kursları 1 Temmuz'da başlayacak.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen yüzme kursları bu yıl 1-26 Temmuz ve 29 Temmuz-23 Ağustos olarak iki dönemde düzenlenecek.

Çocuklar, pazartesi-çarşamba, salı-perşembe veya hafta içi 4 gün olmak üzere uzman eğitimcilerden yüzme öğrenecek.

Lisanslı sporcuların yanı sıra ailelere de açık olan havuzda yetişkinlere özel yüzme kursları da verilecek.